Лебеф — Лэмпарду: «Скорее уходи из «Челси»! Ты ничего не сможешь сделать»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал главного тренер «Челси» Френка Лэмпарда после поражения от «Брентфорда» (0:2) в 33-м туре АПЛ.

«Мне нечего сказать. Возможно, только Фрэнку Лэмпарду — уходи! Уходи поскорее. Ты ничего не можешь сделать. Им нужна победа. Всего одна победа. Три очка, чтобы точно не вылететь. И это мы говорим о «Челси». Это ужасно. Но если посмотреть всех их матчи, то понимаешь, они заслуживают своего места. Игрокам «Челси» нужно проснуться. Они не играют друг с другом. Пропускать голы — это нормально, но второй мяч... Уэсли Фофана, что ты делаешь? Нужно бежать быстрее», — цитирует Лебефа ESPN.

«Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 32 матча. После возвращения в «Челси» Лэмпард не выиграл ни одного матча, проведя 5 встреч.