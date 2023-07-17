«Фулхэм» близок к продлению контракта с Виллианом

«Фулхэм» близок к подписанию нового однолетнего контракта с полузащитником Виллианом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 34-летний бразилец отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии. Единственный другой переход, который футболист рассматривал, был в «Ноттингем Форест», потому что он очень уважает владельцев и клуб.

30 июня у Виллиана закончился контракт с лондонским клубом. Он попросил время, чтобы принять решение, где продолжить карьеру.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

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