«Фулхэм» продлил контракты с Пальиньей и Ридом

Полузащитники Жоау Пальинья и Харрисон Рид подписали новые контракты с «Фулхэмом».

Новое соглашение 28-летнего португальца рассчитано до 2028 года, а договор 28-летнего англичанина — до 2027 года.

Рид в 2019 году перешел в лондонский клуб из «Саутгемптона», а Пальинья перебрался в Англию из лиссабонского «Спортинга» в июле 2022 года.