Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

30 сентября, 22:15

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала «Эвертон» на 300 тысяч фунтов стерлингов

Иван Шитик
Корреспондент

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Эвертон» в размере 300 тысяч фунтов стерлингов, сообщает BBC.

Такое наказание клуб получил за действия своих фанатов, которые прорвались на поле после матча против «Кристал Пэлас» в мае.

Уступая по ходу матча 0:2, «Эвертон» сумел одержать победу 3:2 и благодаря этому обезопасил себя от вылета из АПЛ за тур до завершения сезона. После финального свистка фанаты массово выбежали на поле.

Не обошлось и без инцидентов, потому что один из болельщиков повздорил с главным тренером «Пэлас» Патриком Виейра, который, как и большинство футболистов, не успел уйти в раздевалку.

FA и полиция поговорили и с Виейра, и с тем болельщиком, не став применять индивидуальных санкций, однако «Эвертону» как клубу все-таки придется ответить за недостаточные меры безопасности.

ФК Кристал Пэлас
ФК Эвертон
Патрик Виейра
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза
Овечкин остался в тени, а малоизвестный новичок сделал хет-трик
Посольство РФ указало на противоречивость позиции США по авариям на СП
Депутат Шеремет рассказал об изменении статуса Азовского моря
Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шота Арвеладзе уволен с поста главного тренера английского «Халла»

Де Хеа планирует обсудить с тен Хагом свое будущее в «Манчестер Юнайтед»