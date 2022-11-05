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Сегодня, 05:14

Футбольная ассоциация Англии просит ужесточить наказание Клоппу за поведение в матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольная ассоциация Англии (FA) решила обжаловать санкции независимой регулирующей комиссии в отношении главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за поведение в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Немецкий специалист был оштрафован за 34 тысячи долларов за неподабающее поведение в адрес арбитров встречи. В FA считают, что данное наказание является слишком мягким.

После 12 туров «Ливерпуль» набрал 16 очков и идет на 10-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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