Гакпо не считает, что «Ливерпуль» хуже «Арсенала»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что думает о результатах «Арсенала» в чемпионате Англии.

«Нам нужно доказать, что между «Ливерпулем» и «Арсеналом» небольшой разрыв. Во всяком случае не такой, как может показаться по таблице. Мы показывали это в некоторых играх, но нам не хватало стабильности. Мы должны снова показать свою лучшую игру», — цитирует Гакпо The Athletic.

«Арсенал» опережает «Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата на 29 очков. Мерсисайдцы идут на 8-й строчке.