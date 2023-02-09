Невилл: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю», «Арсеналу» не нравится, что «Сити» выходит на поле и показывает хороший футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что многие клубы АПЛ недолюбливают «Манчестер Сити».

«Они полны решимости доказать, что не сделали ничего плохого. Мне кажется, им не нравится думать о том, что устоявшиеся гранды недовольны их действиями. Таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», историческим грандам, не нравится, что новичок «Манчестер Сити» выходит на поле и показывает такой же хороший футбол, как они. С финансовой точки зрения «Манчестер Сити» вызывает у меня некоторую симпатию. Я не поклонник финансового фейр-плей. Это означает, что наверху всегда будут одни и те же клубы, потому что их доходы выше, а другие клубы будут стоять ниже, потому что не могут конкурировать с ними по доходам», — приводил слова Невилла Manchester Evening News.

Руководство чемпионата Англии заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из АПЛ.

«Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков за 21 матч.