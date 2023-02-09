Невилл: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю», «Арсеналу» не нравится, что «Сити» выходит на поле и показывает хороший футбол»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что многие клубы АПЛ недолюбливают «Манчестер Сити».
«Они полны решимости доказать, что не сделали ничего плохого. Мне кажется, им не нравится думать о том, что устоявшиеся гранды недовольны их действиями. Таким клубам, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», историческим грандам, не нравится, что новичок «Манчестер Сити» выходит на поле и показывает такой же хороший футбол, как они. С финансовой точки зрения «Манчестер Сити» вызывает у меня некоторую симпатию. Я не поклонник финансового фейр-плей. Это означает, что наверху всегда будут одни и те же клубы, потому что их доходы выше, а другие клубы будут стоять ниже, потому что не могут конкурировать с ними по доходам», — приводил слова Невилла Manchester Evening News.
Руководство чемпионата Англии заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из АПЛ.
«Манчестер Сити» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков за 21 матч.