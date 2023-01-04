Гари Невилл удивлен суммой, за которую «Челси» готов купить Энцо Фернандеса

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о скором переходе полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в «Челси».

«Челси» решил купить Фернандеса за 127 миллионов? Невероятно! Нужно признать, что Энцо — хороший футболист, но...», — цитирует Невилла Goal.com.

21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 миллионов евро. Если его переход состоится, он станет 6-м самым дорогим трансфером в истории футбола.

В текущем сезоне Фернандес сыграл за «Бенфику» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.