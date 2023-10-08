Гари О'Нил — о ничьей «Вулверхэмптона» с «Астон Виллой»: «У нас все было хорошо до удаления»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил прокомментировал отреагировал на ничью в матче 8-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:1).

«Немного разочарован результатом. Когда ты лидируешь 1:0 и контролируешь игру, то все кажется хорошо. У нас все было хорошо до удаления. После этого мы начали сдавать позиции, — цитирует О'Нила BBC Sport.

В следующем туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сыграет с «Борнмутом».

После 8 туров АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Астон Вилла» (16) идет на 5-м месте.