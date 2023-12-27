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Гарначо — о волевой победе над «Астон Виллой»: «Один из лучших дней в моей жизни»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:2).

«Это прекрасное чувство. Мы — «Манчестер Юнайтед». Мы проигрывали со счетом 0:2, но никогда не сдавались. Это великолепный камбэк команды. Да, я хотел во втором тайме попытаться взять ситуацию под контроль. Я сказал, что нам нужен всего один гол, чтобы вернуться в игру. Я забил, но там был офсайд. Но, как я уже говорил, мы никогда не сдаемся, поэтому нам нужно было забить первый гол и продолжать прессинговать. Я очень рад, что Хойлунд также забил свой первый гол в чемпионате.

Слишком много людей говорят о нападающих «Манчестер Юнайтед», что мы никогда не забиваем и не делаем результативные передачи, но сегодня вы видите Рэшфорда с результативными передачами, мои голы с Расмусом. Все очень счастливы. Я очень счастлив, это один из лучших дней в моей жизни», — приводит слова Гарначо Amazon Prime.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
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