Гарначо пытаются убедить выступать за Испанию, несмотря на вызов в сборную Аргентины

Представители сборной Испании пытаются повлиять на решение полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо выступать за сборную Аргентины, сообщает Mirror.

18-летний полузащитник был вызван на мартовские матчи сборной Аргентины, но получил повреждение, из-за которого не сможет дебютировать за национальную команду. В связи с этим игроку несколько раз позвонили из сборной Испании, чтобы убедить его выступать за команду Луиса де ла Фуэнте.

В текущем розыгрыше АПЛ Гарначо провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с манкунианцами истекает летом 2024 года.