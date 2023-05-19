Магуайр: «Фил Джоунс отлично служил «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об уходе из клуба защитника Фила Джоунса.

«Фил Джоунс отлично служил «Манчестер Юнайтед». Он сыграл очень много важных матчей и выиграл трофеи. Нам будет его не хватать. Парни знают, какие качества Фил вносил в раздевалку. Он настоящий профессионал и любит клуб. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

31-летний Джоунс перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Всего англичанин провел за «красных дьяволов» 229 матчей, забив 9 голов.