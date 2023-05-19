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Сегодня, 13:56

Магуайр: «Фил Джоунс отлично служил «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об уходе из клуба защитника Фила Джоунса.

«Фил Джоунс отлично служил «Манчестер Юнайтед». Он сыграл очень много важных матчей и выиграл трофеи. Нам будет его не хватать. Парни знают, какие качества Фил вносил в раздевалку. Он настоящий профессионал и любит клуб. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — приводит слова Магуайра пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

31-летний Джоунс перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году.

Всего англичанин провел за «красных дьяволов» 229 матчей, забив 9 голов.

Фил Джоунс
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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