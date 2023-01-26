Саутгейт о вылете с ЧМ-2022: «Игроки Англии знали, покидая поле, что могли обыграть Францию»

Сегодня, 20:25
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от Франции на ЧМ-2022.
«Я все еще задаюсь вопросом, верили ли футболисты в нашу победу перед матчем. Но они знали, покидая поле, что этот матч они могли и должны были выиграть», — приводит слова Саутгейта Telegraph.
Команда уступила в четвертьфинале французам со счетом 1:2. Харри Кейн не реализовал пенальти в концовке матча.
После ЧМ-2022 стало известно, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии минимум до конца Евро-2024.