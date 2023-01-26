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Сегодня, 20:25

Саутгейт о вылете с ЧМ-2022: «Игроки Англии знали, покидая поле, что могли обыграть Францию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от Франции на ЧМ-2022.

«Я все еще задаюсь вопросом, верили ли футболисты в нашу победу перед матчем. Но они знали, покидая поле, что этот матч они могли и должны были выиграть», — приводит слова Саутгейта Telegraph.

Команда уступила в четвертьфинале французам со счетом 1:2. Харри Кейн не реализовал пенальти в концовке матча.

После ЧМ-2022 стало известно, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии минимум до конца Евро-2024.

Источник: Telegraph
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
Гарет Саутгейт
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