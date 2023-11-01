Артета: «В «ПСЖ» Почеттино был для меня как отец. Он взял меня под свое крыло»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих взаимоотношениях с Маурисио Почеттино, возглавляющем «Челси». Будучи футболистами, они выступали за «ПСЖ».

«Почеттино был первым капитаном в моей профессиональной карьере. Он был для меня как отец, когда я приехал в «ПСЖ». Мы говорили по-французски, были там сами по себе и на протяжении трех месяцев проводили время вместе. Это послужило возникновению крепкой дружбы. Было прекрасно иметь такого человека», — цитирует Артету Football365.

После 10 туров АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Челси» (12) идет 11-м.