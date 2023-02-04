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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ.
«Оружейники» проиграли в АПЛ впервые с 4 сентября 2022 года.
«Мы много владели мячом, но нам не хватало собранности и качества в завершающей стадии. Потом мы пропустили, они замедлили игру, и нам пришлось нелегко. Нам нужно было больше хладнокровия и лучше контролировать игру в эмоциональном плане. Мы дали так много ненужных штрафных, и это то, чего они хотят.
Сегодня я люблю свою команду гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Очень легко быть рядом с кем-то, когда он выигрывает. Я по-прежнему горжусь всеми этими игроками, они этого заслуживают», — приводит слова Артеты BBC.
«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии (50 очков).
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