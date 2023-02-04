Артета — о поражении от «Эвертона»: «Мы много владели мячом, но нам не хватало собранности»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Эвертона» (0:1) в матче 22-го тура АПЛ.

«Оружейники» проиграли в АПЛ впервые с 4 сентября 2022 года.

«Мы много владели мячом, но нам не хватало собранности и качества в завершающей стадии. Потом мы пропустили, они замедлили игру, и нам пришлось нелегко. Нам нужно было больше хладнокровия и лучше контролировать игру в эмоциональном плане. Мы дали так много ненужных штрафных, и это то, чего они хотят.

Сегодня я люблю свою команду гораздо больше, чем неделю назад или месяц назад. Очень легко быть рядом с кем-то, когда он выигрывает. Я по-прежнему горжусь всеми этими игроками, они этого заслуживают», — приводит слова Артеты BBC.

«Арсенал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии (50 очков).