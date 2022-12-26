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Сегодня, 14:22

Эмери: «Хочу увидеть Коутинью на поле, с его качествами он может очень помочь «Астон Вилле»

Мария Гусева
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике клуба Филиппе Коутинью.

«Когда я приехал сюда, у Коутинью было две или три тренировки. Он очень хорошо тренировался. Он был взволнован, пытаясь показать мне свои лучшие качества. Травма была неприятным моментом для всех, для него, для клуба, для команды. Теперь он тренируется каждый день, и я вижу, что он действительно хорош. Я ожидаю от Коутинью лучшего. Для него в понедельник особенный матч против «Ливерпуля», и я думаю, что он будет в составе. Он не готов играть 90 минут, но я хочу увидеть его на поле, с его качествами он может нам очень помочь», — цитирует Sky Sports Эмери.

30-летний бразилец не совершил ни одного результативного действия в 13 матчах за «Виллу» в нынешнем сезоне.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» пройдет сегодня, 26 декабря в 20.30 (мск).

Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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