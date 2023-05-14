Лэмпард назвал причины ничьей «Челси» и «Ноттингемом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Ноттингемом» (2:2) в 36-м туре АПЛ.

«Второй тайм был за нами, контроль над игрой был за нами, очевидно, в плане владения мячом, но в первом тайме мы не были достаточно динамичны. Все, что мы просили сделать перед началом игры, выполнялось слишком медленно. С нашей точки зрения, мы проиграли только половину матча. Справедливый ли это результат, я не знаю, но мы должны делать больше, чтобы выиграть. Наша проблема — мы не были достаточно динамичны. Когда ты — «Челси» и пытаешься добиться успеха, ты должен жаждать попасть в штрафную соперника», — приводит слова Лэмпарда ВВС.

«Челси» с 43 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» находится на 16-й строчке (34).