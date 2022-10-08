Грэм Поттер: «Если такой уровень игры сохранится, то голы придут»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (3:0).

«Надо отдать должное сопернику, они вышли и устроили нам еще одно испытание во втором тайме.

Мы хотим забивать больше одного гола, мы играли хорошо, и если такой уровень игры сохранится, то голы придут. Эта игра — просто пример того, как нужно продолжать и поддерживать хорошую форму.

Трудно сохранять один и тот же состав, но в том, как мы играем, есть элемент стабильности. Это тяжелая работа, это важно, и ребята меня очень впечатлили», — приводит слова Поттера BBC.