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Сегодня, 16:18

Грэм Поттер: «Я должен общаться со СМИ уважительно, несмотря на их глупые вопросы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер заявил, что считает некоторые вопросы журналистов глупыми.

«Бывают моменты, когда ты сердишься и злишься. Но я должен общаться со СМИ как можно более уважительно, несмотря на то, что некоторые из ваших вопросов глупые. Я должен ответить на них как можно лучше, проявляя уважение, потому что я представляю фантастический футбольный клуб, и у меня есть эта работа», — приводит Sky Sports слова Поттера.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 25 очков.

Сегодня, 8 января, команда Поттера сыграет с «Манчестер Сити» в третьем раунде Кубка Англии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12782256/graham-potter-chelsea-head-coach-hits-back-at-stupid-media-questions-and-insists-he-has-backing-of-clubs-owners
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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