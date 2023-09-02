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Почеттино — о поражении от «Ноттингема»: «Челси» совершил одну ошибку и поплатился за нее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

«Мы разочарованы, потому что сделали все, чтобы добиться другого результата. Но в футболе главное — не совершать ошибок, а мы совершили одну ошибку и поплатились за это. «Челси» создал много моментов, но не забил. Мы пропустили из-за своей ошибки. Нам нужно быть более эффективными перед воротами», — приводит слова Почеттино ВВС.

«Челси» с 4 очками занимает 11-е место в АПЛ. Команда в четырех матчах одержала только одну победу.

Маурисио Почеттино
ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
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4
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 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
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 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
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 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
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 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
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 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
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 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
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 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
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