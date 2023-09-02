«Брайтон» победил «Ньюкасл» благодаря хет-трику Фергюсона

«Брайтон» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Нападающий хозяев Эван Фергюсон сделал хет-трик, он отличился на 27-й, 65-й и 70-й минутах. На 90+2-й в составе гостей отличился Каллум Уилсон.

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в АПЛ. «Ньюкасл» — 14-й (3 очка).

В пятом туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» примет «Брентфорд».