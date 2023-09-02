Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:27

«Брайтон» победил «Ньюкасл» благодаря хет-трику Фергюсона

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Брайтон» — «Ньюкасл». Эван Фергюсон.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Брайтон» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:1.

Нападающий хозяев Эван Фергюсон сделал хет-трик, он отличился на 27-й, 65-й и 70-й минутах. На 90+2-й в составе гостей отличился Каллум Уилсон.

«Брайтон» набрал 9 очков и поднялся на четвертое место в АПЛ. «Ньюкасл» — 14-й (3 очка).

В пятом туре «Брайтон» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» примет «Брентфорд».

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 19:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
3:1
Ньюкасл Юнайтед

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 лучших зарубежных фильмов для детей
Экс-чемпиона мира Жубера обвинили в насилии над ученицей
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
5
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
7
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино — о поражении от «Ноттингема»: «Челси» совершил одну ошибку и поплатился за нее»