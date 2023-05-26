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Сегодня, 18:16

Главный тренер «Кристал Пэлас» допустил уход с поста в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал свое будущее в команде.

«В воскресенье будет мой последний матч. Я подписывал контракт до конца сезона и был очень рад предоставленной возможности. Думаю, эта игра станет последней по моему контракту.

Рассмотрю ли я предложение о продлении контакта? Я не знаю. Я подожду, пока наступит этот день, и решу. Сейчас я не думаю об этом», — сказал Ходжсон на пресс-конференции.

В последнем туре АПЛ «Кристал Пэлас» сыграет против «Ноттингем Форест» 28 мая. После 37 туров чемпионата Англии команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

ФК Кристал Пэлас
Рой Ходжсон
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