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Сегодня, 18:30

Защитник «Челси» Джеймс: «В следующем сезоне мы снова будем бороться за трофеи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс объявил, что не сыграет в матче против «Ньюкасла» в последнем туре АПЛ и поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Уверен, что вы видели новости. Я не смогу сыграть в последнем матче сезона. Это удар для меня. Мне жаль, что этот сезон прошел не так, как мы все хотели. В следующем сезоне я вернусь сильнее, чем когда-либо, и мы снова будем бороться за трофеи», — написал Джеймс в социальных сетях.

«Челси» с 43 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 37 туров. В последнем матче сезона лондонцы дома сыграют с «Ньюкаслом». Матч пройдет 28 мая.

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