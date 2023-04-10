Главный тренер «Лидса» Грасия назвал матч с «Кристал Пэлас» худшим с момента его прихода в команду

Главный тренер «Лидса» Хави Грасия прокомментировал поражение команды в 30-м туре АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:5).

«Первый тайм был отличным, были моменты, чтобы все решить в нашу пользу, но мы получили гол перед перерывом, и он многое изменил. Во второй половине матча «Пэлас» прекрасно использовал пространство, уничтожая нас. Второй тайм матча — это худший момент для меня с момента прихода в «Лидс», — цитирует слова Грасии BBC Sport.

После этого матча «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Лидс» располагается на 16-й строчке — 29 очков.