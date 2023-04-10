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Сегодня, 06:19

Вратарь «Арсенала» Ремсдейл оценил игру с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл прокомментировал ничейный матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Испытываю смешанные эмоции. Мы были под огромным давлением со стороны соперника, но смогли заработать очки, хоть и упустили три. Хорошо, что мои сейвы помогли клубу. Все-таки очко — намного лучше, чем ноль», — цитирует Ремсдейла BBC Sport.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 туров. «Ливерпуль» находится на 8-м месте с 44 очками, имея один матч в запасе.

ФК Арсенал (Лондон)
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