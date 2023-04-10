Вратарь «Арсенала» Ремсдейл оценил игру с «Ливерпулем»

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл прокомментировал ничейный матч 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2).

«Испытываю смешанные эмоции. Мы были под огромным давлением со стороны соперника, но смогли заработать очки, хоть и упустили три. Хорошо, что мои сейвы помогли клубу. Все-таки очко — намного лучше, чем ноль», — цитирует Ремсдейла BBC Sport.