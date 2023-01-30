Главный тренер «Ливерпуля» Клопп высказался о положении команды

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова защитника Эндрю Робертсона об ухудшении положения команды.

«Это не 100-процентная правда, но и не 100-процентная ложь. Конечно, после чемпионата мира мы хотели нового старта. Пока это не получилось должным образом, это правда. Мы должны продолжать работать, больше ничего не поделаешь. В матче с «Брайтоном» команда неплохо выглядела, были хорошие моменты, на которые нам нужно опираться», — приводит Mirror слова Клоппа.

29 января «Ливерпуль» в гостях проиграл «Брайтону» в 1/16 финала Кубка Англии (1:2) и вылетел из турнира.

В турнирной таблице чемпионата Англии команда Клоппа занимает 9-ю строчку (29 очков).