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Сегодня, 08:21

Каземиро: «Наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о своей адаптации в английской команде.

«Когда приходишь в новый клуб, ты всегда мечтаешь творить историю... Особенно когда видишь величие этого клуба. Я доволен своей адаптацией здесь. Мои партнеры по команде и персонал очень помогают мне. Помогают в том числе с английским языком, который оказался довольно сложным, но я очень стараюсь лучше изучить его. С первого дня я чувствую себя здесь как дома. Мне очень комфортно в «Манчестер Юнайтед». Я предельно счастлив быть здесь и наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень! Но важнее всего видеть развитие команды. Мы на правильном пути. Это путь к завоеванию трофеев, но нам нужно продолжать расти», — приводит слова Каземиро Sky Sports.

Бразильский хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне он провел за команду из Манчестера 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал пять результативных передач.

Его клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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