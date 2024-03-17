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17 марта, 23:19

Клопп — о матче с «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии: «Я горжусь тем, что увидел сегодня»

Алина Савинова
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своих игроков за выдающуюся игру в матче против «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

«Красные дьяволы» в дополнительное время вырвали победу у мерсисайдцев (4:3).

«Очень напряженный матч. «Юнайтед» действительно начал очень хорошо, в отличие от нас. Мы воспользовались временем и хорошо адаптировались. Мы показали выдающуюся игру. Во втором тайме был период, когда мы должны были довести дело до конца, но мы этого не сделали, и мы знаем, что они могли отыграться. Думаю, мои игроки снова проявили невероятный характер. Снова приложили сверхусилия, все это продемонстрировали. Я все еще горжусь тем, что увидел сегодня», — цитирует Клоппа BBC.

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Ливерпулем» вышел в полуфинал Кубка Англии. На этой стадии команда Эрика тен Хага сыграет против «Ковентри». Полуфинальные матчи пройдут 20 и 21 апреля.

Источник: BBC
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
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