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17 марта, 23:18

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» — одно из лучших противостояний в мире»

Виктория Кравченко
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление команды в 1/4 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (4:3).

«Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» — одно из лучших противостояний в мире. Это исторический матч. Первые 35 минут были лучшими, что я видел в исполнении своей команды в этом сезоне. После этого наш уровень упал. Вы видели, что «Ливерпуль» был очень хорош. Мы верили в свой стиль и использовали свои моменты», — цитирует тренера BBC.

В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ковентри». Матчи 1/2 финала турнира пройдут 20 и 21 апреля. Финал состоится 25 мая.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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