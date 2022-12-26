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26 декабря, 23:20

Клопп о победе над «Астон Виллой»: «Это отличный результат в сложной игре»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен игрой команды в матче 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1).

«Это отличный результат в сложной игре. Я думаю, что в первом тайме мы играли исключительно хорошо.

У «Виллы» были свои моменты, но мы были действительно хороши. Мне понравилось то, что я увидел. В перерыве мы сказали ребятам, где могли бы сыграть лучше, и единственная проблема заключалась во втором тайме, когда мы внезапно пропустили гол.

«Вилла» сильно давил, в домашней игре это нормально, мы знали, что это произойдет, и нужно уметь проходить через эти периоды. Мы могли забить третий гол намного раньше, но все в порядке», — приводит слова тренера BBC.

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и с 25 очками идет на 6-м месте в таблице АПЛ.

ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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