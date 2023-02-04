Клопп о поражении от «Вулверхэмптона»: «Я очень разочарован и зол»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3) в матче АПЛ.
«Очевидно, что начало матча было ужасным. Но это случилось, и мы проигрывали 2:0 по нашей собственной вине. Мы должны были лучше защищаться. Мы были пассивны. Я не могу это объяснить. Этому нет оправдания.
Я стою здесь, и первые 15 минут игры я не могу объяснить, извините. На данный момент я очень разочарован и зол. В итоге мы проиграли 0:3, потому что гол во втором тайме был, возможно, впервые, когда они пересекли линию полузащиты. Но это правильно, потому что когда ты так играет, ты не заслуживаешь ничего в АПЛ», — приводит слова Клоппа BBC.
«Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (29 очков).
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