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Сегодня, 00:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал о травме Де Брейне

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме полузащитника Кевина Де Брейне. Футболист получил повреждение на 23-й минуте матча с «Бернли» (3:0) в 1-м туре АПЛ.

«К сожалению, он снова получил травму. То же место, что и в Лиге чемпионов, и какое-то время он будет отсутствовать», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

19 августа «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом», «Бернли» встретится с «Астон Виллой».

«Сити» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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