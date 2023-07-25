Гвардиола: «Мы надеемся, что Кайл Уокер останется в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее защитника команды Кайла Уокера.

«Мы надеемся, что Кайл останется с нами. Я могу сказать, что он очень важный игрок для нас. Мы будем бороться за него», — приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Уокер сообщил Гвардиоле о своем решении перейти в «Баварию». Мюнхенцы предложат 33-летнему англичанину двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Защитник играет в «Сити» с 2017 года. С командой он 5 раз выиграл чемпионат Англии, 2 раза — Кубок и Суперкубок страны, 4 раза — Кубок лиги и один раз Лигу чемпионов.

В прошедшем сезоне Уокер провел 39 матчей за «Сити» во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.