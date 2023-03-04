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Сегодня, 11:35

Гвардиола рассказал, кого считает главной угрозой для «Манчестер Сити» в составе «Ньюкасла»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, какого игрока «Ньюкасла» он считает наиболее опасным.

«[В матче первого круга] Сен-Максимен нас загонял, мы не находили места. У него есть способность тащить мяч во время контратак. Если вы не можете забрать у него мяч сразу, то придется бежать с ним 40 метров. [Но] мы не там команда, которая часто допускает контратаки против себя», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «МанСити».

Матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» состоится 4 марта. Начало — в 15.30 мск.

Аллан Сен-Максимен
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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