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Грилиш: «Моя форма улучшилась, я приношу пользу в больших матчах»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился мнением о своей роли в команде в этом сезоне.

«Я чувствую, что моя форма улучшилась, появилась уверенность. Пришли голы и передачи, я результативен и в больших матчах — это очень важно. Я чувствую, что вношу вклад в результаты команды в больших матчах и надеюсь, это продолжится», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Грилиш перешел в «МанСити» из «Астон Виллы» летом 2021 года за 117,5 миллиона евро.

В этом сезоне он провел 32 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
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