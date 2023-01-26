Тен Хаг: «Рэшфорда не остановить, если мы поставим его на правильные позиции»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ноттингема» (3:0).

«Он забил отличный гол в начале игры. Сейчас я увидел несколько хороших моментов, которые также связаны с динамикой. Я доволен Маркусом, его игрой и развитием. Он растет. Он должен поддерживать этот процесс. Его не остановить, если мы поставим его на правильные позиции. Маркус может делать сумасшедшие вещи. Когда он в таком и расположении духа, его невозможно остановить», — приводит Mirror слова тен Хага.

Гол Рэшфорда в матче против «Ноттингема» стал для футболиста 10-м во всех турнирах после возобновления клубного сезона.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.