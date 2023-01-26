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Сегодня, 08:28

Моррисон: «Тен Хаг смог изменить менталитет своей команды. Тренер вернул «МЮ» уверенность»

Клинтон Моррисон оценил работу тен Хага в «МЮ»
Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной Ирландии Клинтон Моррисон рассказал, что думает о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после матча с «Ноттингем Форест» (3:0).

«Тен Хаг смог изменить менталитет своей команды. Тренер вернул клубу уверенность. Команда обрела свой стиль. «МЮ» доминировал во втором тайме, даже молодые игроки со скамейки оказывали влияние. Они очень близки к финалу», — цитирует Моррисона BBC.

«Красные дьяволы» обыграли «Ноттингем Форест» в первом матче полуфинальном матче Кубка английской лиги со счетом 3:0.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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