Тен Хаг об игре Рэшфорда: «Я не Гарри Поттер! Просто дело в уверенности»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре нападающего Макурса Рэшфордва в нынешнем сезоне.
25-летний Рэшфорд забил уже 18 голов за «Юнайтед» в этом сезоне, включая 10 в 10 последних матчах.
«Я не Гарри Поттер! Просто дело в уверенности. Каждый игрок должен обладать собственной уверенностью в себе. Он сражался ради этого, он вкладывался в это.
Конечно, мы с моим тренерским штабом устанавливаем структуры, особенно в плане игровых действий. Эта рутина ему необходима, чтобы выходить на правильные позиции.
Но в конце концов это зависит от самого игрока, и когда игрок обладает этой уверенностью, тогда он может играть в свой лучший футбол. Очевидно, что в данный момент Маркус находится в очень хорошей форме», — цитирует Тен Хага The Telegraph.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования