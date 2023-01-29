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Сегодня, 16:16

Саутгейт: «Англия преуспеет после моего ухода. Ни один главный тренер не будет работать вечно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер Сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем в национальной команде.

После ЧМ-2022 стало известно, что Саутгейт останется главным тренером сборной Англии минимум до конца Евро-2024.

«Кто бы ни был после меня, Англия преуспеет после моего ухода. Ни один главный тренер не будет работать вечно. Для меня большая честь работать на этой должности, и я чувствую, что команда все еще находится в процессе совершенствования. У нас есть несколько интересных игроков, которые становятся лучше. Теперь Англия играет гораздо ближе к своему максимальному уровню.

Я никогда не беспокоюсь о том, что кто-то другой займет мою должность и что-то выиграет. Вот как это должно работать. Мы говорим о построении будущего для Англии на данный момент», — приводит слова специалиста официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане заняли 4-е место на ЧМ-2018, а также дошли до финала чемпионата Европы-2020.

Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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