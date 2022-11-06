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Конте: «Несмотря на результат, такая игра в матче с таким сильным соперником — повод для гордости»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте остался разочарован исходом матча 15-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Трудно объяснить наше поражение в сегодняшнем матче. Я был доволен нашей игрой и настроем игроков даже после первого тайма. Не знаю, каким образом соперник повел со счетом 2:0, учитывая ход встречи.

Во втором тайме мы отлично смотрелись, но вратарь «Ливерпуля» совершил несколько спасений, также мы попали в штангу и перекладину. Несмотря на результат, такая игра в матче с таким сильным соперником — повод для гордости», — цитирует Конте Sky Sports.

«Тоттенхэм» идет на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ после 14 игр с 26 очками.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Обе забьют - да

17%

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Антонио Конте
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ФК Тоттенхэм Хотспур
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