Конте о поражении «Ньюкаслу»: «После матча с «МЮ» мы заслужили поражение, но тут мы играли очень хорошо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Я очень разочарован, потому что в матче против «МЮ», я думаю, мы заслужили поражение. После игры я сказал [игрокам], что соперник заслужил победу, потому что играл лучше нас.

Сегодня мы начали очень хорошо, вратарь «Ньюкасла» сделал два потрясающих сейва, и мы создали моменты, чтобы выйти вперед. Когда мы пропустили — уверенность, конечно, упала.

В такой игре вы рискуете потерять голову и перестать быть командой. Вместо этого мы продолжали быть коллективом и пытались оказывать большое давление, но до конца [этого сделать] не получилось», — цитирует Конте пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.