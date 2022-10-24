Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:12

Скоулз прокомментировал конфликт Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о ситуации форварда Криштиану Роналду.

«Не думаю, что из-за Роналду у команды будут лишние проблемы. Криштиану — профи своего дела. Если он извинится, то вернется в состав.

Сочувствую тренерам «МЮ», которые сталкиваются с проблемами из-за звездных игроков. До этого был Погба, теперь Роналду», — цитирует Скоулза Give me Sport.

Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

 
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Пол Скоулз
4
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Жоау Феликса в качестве замены Криштиану Роналду
Фернандеш не стал обсуждать ситуацию Роналду в «МЮ»
Нет Роналду — есть Каземиро. Бразилец спас «МЮ» голом в стиле португальца
Криштиану Роналду выложил пост в соцсетях перед матчем с «Челси», от которого его отстранил тен Хаг
В «МЮ» готовы бесплатно отпустить Роналду из-за отсутствия интереса к нему
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Конте о поражении «Ньюкаслу»: «После матча с «МЮ» мы заслужили поражение, но тут мы играли очень хорошо»

Гвардиола доволен тем, как Холанн исполняет одиннадцатиметровые