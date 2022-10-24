Скоулз прокомментировал конфликт Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 08:12
Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о ситуации форварда Криштиану Роналду.
«Не думаю, что из-за Роналду у команды будут лишние проблемы. Криштиану — профи своего дела. Если он извинится, то вернется в состав.
Сочувствую тренерам «МЮ», которые сталкиваются с проблемами из-за звездных игроков. До этого был Погба, теперь Роналду», — цитирует Скоулза Give me Sport.
Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных в конце матча против «Тоттенхэма». Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».