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Сегодня, 18:46

Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу обсудит с Кейном его будущее в клубе

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу намерен встретиться с нападающим Гарри Кейном, сообщает football.london.

По данным источника, специалист обсудит с игроком его будущее после того, как англичанин вернется из отпуска. Игроки «Тоттенхэма», которые участвовали в июньских матчах сборных, должны вернуться в расположение клуба 12 июля.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов. Однако «Тоттенхэм» отклонил данное предложение.

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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