Главный тренер «Вест Хэма» Мойес поделился планами на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о планах лондонского клуба на трансферном рынке в зимнее окно. Он отметил, что многое будет зависеть от объема расходов.

«У нас не так много денег, чтобы просто тратить их. Много будет зависеть от объема расходов. Все знают, что нам не помешают новички, но как нам их привлечь? Я не говорю, что мы этого не сделаем, но это не лучшее время для трансферов — окно открыто всего месяц», — цитирует Мойеса Caught Offside.

Он добавил, что, если на рынке появится игрок, с помощью которого клуб сможет стать лучше, его постараются подписать.

После 20 туров АПЛ команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.