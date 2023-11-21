Голкипер сборной Венгрии сравнил Собослая с Месси

Вратарь сборной Венгрии Денеш Дибус оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослая.

«Смотря на него, испытываешь те же чувства, что от игры Лионеля Месси в его лучшие годы в «Барселоне». Он игрок невероятного уровня и отличный лидер, способный вести команду на поле. В его игре есть что-то, что привлекает других, а также приносит пользу», — приводит слова Дибуса Index.

23-летний венгр перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом этого года. Он провел за мерсисайдцев 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.