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Сегодня, 20:17

Голкипер сборной Венгрии сравнил Собослая с Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь сборной Венгрии Денеш Дибус оценил игру полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослая.

«Смотря на него, испытываешь те же чувства, что от игры Лионеля Месси в его лучшие годы в «Барселоне». Он игрок невероятного уровня и отличный лидер, способный вести команду на поле. В его игре есть что-то, что привлекает других, а также приносит пользу», — приводит слова Дибуса Index.

23-летний венгр перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» летом этого года. Он провел за мерсисайдцев 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Доминик Собослаи
Лионель Месси
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
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