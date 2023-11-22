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«Тоттенхэм» может быть наказан за нарушения при оформлении трансфера Дефо в 2008 году

С «Тоттенхэма» могут снять очки за неправильное оформление трансфера Дефо в 2008 году
Виктория Кравченко
Джермейн Дефо.
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» нарушил правила перехода игроков при оформлении трансфера нападающего Джермейна Дефо в «Портсмут» в 2008 году, пишет The Times.

По данным источника, при переходе футболиста был задействован нелицензированный агент. Президент клуба Дэниел Леви привлек другого агента Стюарта Питерса, который имел лицензию, но договор о представительстве не был заключен.

FA не наложила санкции на клуб в 2010 году, когда узнала о допущенных нарушениях. Клубу могут грозить различные санкции — от запрета на проведение трансферов до снятия очков или понижения в классе.

41-летний Дефо завершил карьеру в январе 2022 года. С «Тоттенхэмом» он выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2007/08. На данный момент он работает в академии клуба.

17 ноября АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фейр-плей.

Также 17 ноября стало известно, что «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей.

Джермейн Дефо
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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