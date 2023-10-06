Гравенберх повторил рекорд Бароша в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх стал первым игроком, который забивал гол или отдавал голевую передачу в каждом из своих первых трех матчей в стартовом составе команды. 21-летний голландец в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Юниона» (2:0) забил гол. Хавбек перешел из «Баварии» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Opta, последний раз такое удавалось в составе «красных» Милану Барошу в сентябре 2002 года.

После двух туров «Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков.