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Сегодня, 08:50

Гравенберх повторил рекорд Бароша в «Ливерпуле»

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Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх стал первым игроком, который забивал гол или отдавал голевую передачу в каждом из своих первых трех матчей в стартовом составе команды. 21-летний голландец в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы против «Юниона» (2:0) забил гол. Хавбек перешел из «Баварии» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Opta, последний раз такое удавалось в составе «красных» Милану Барошу в сентябре 2002 года.

После двух туров «Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков.

Футбол
ФК Ливерпуль
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