Грэм Поттер доволен победой «Челси» в матче против «Кристал Пэлас»

Сегодня, 19:30
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победный матч 20-го тура чемпионата Англии над «Кристал Пэлас» (1:0).
«Рады трем очкам. Мы неплохо играли, хоть и были свои моменты. Сегодня мы должны были победить, набрать три ценных очка.
Стараемся играть хорошо, и, думаю, временами нам это удавалось, но нужно понимать контекст ситуации, в которой мы находимся, так что это не будет сенсационный футбол все время. Ребята много работали», — цитирует «Челси» BBC.
Команда Грэмпа Поттера набрала 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» проиграл четыре из последних пяти матчей и остается на 12-й строчке (22 очка).
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Основные источники исследования