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Главный тренер «Челси» Поттер: «Фернандес — боец. Он понимает, как ему повезло»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о новичке «синих», полузащитнике Энцо Фернандесе.

1 февраля лондонский клуб сообщил о переходе аргентинского хавбека.

«Он все еще молод, и ему нужно адаптироваться к стране и клубу. Ему это еще предстоит, и цена не имеет значения. У меня нет сомнений насчет него, учитывая его характер. Он боец. Он понимает, как ему повезло. Он сражается за команду, он не боится, он обладает храбростью, он готов учиться, он хочет стать лучше», — приводит слова Поттера пресс-служба «Челси».

Переход Фернандеса в «Челси» стал шестым самым дорогим трансфером в истории футбола. Сам полузащитник на данный момент является самым дорогим аргентинцем в истории футбола.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 29 матчей за «Бенфику», 4 гола и 7 результативных передач.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
Энцо Фернандес
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