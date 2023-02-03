0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:47

Хавбек «МЮ» Фред рассказал о правилах, которые установил Эрик тен Хаг

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о правилах, которые установил главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Тен Хаг — хороший тренер, он очень нам помог. Теперь у нас есть индивидуальность, которую мы можем продемонстрировать другим командам. Он установил правила — не опаздывать, не совершать плохие поступки и всегда делать все возможное, чтобы помогать своему партнеру — и это важно. Мы прогрессируем с каждым днем», — приводит слова Фреда The Times.

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.

«Красные дьяволы» занимают 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков за 20 матчей.

Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тен Хаг отказался обсуждать ситуацию с нападающим «МЮ» Гринвудом

Главный тренер «Челси» Поттер: «Фернандес — боец. Он понимает, как ему повезло»